„Schön wäre, arbeitende Illegale zu begnadigen!“

29.08.2025 16:27
(Bild: AFP/JOHN MOORE)

Im „Krone“-Forum wird täglich eifrig diskutiert und debattiert. In unserer Rubrik „Leserdebatte“ möchten wir besondere Kommentare hervorheben und die Community um deren Meinung zu einem spannenden Teilaspekt bitten. Heute geht es um Einsatzkräfte bzw. Billigarbeiter, die für andere oftmals ihr Leben riskieren, aber illegal tätig sind. 

Zwei Feuerwehrleute wurden in Washington (USA) während der Bekämpfung eines Waldbrands von Grenzpolizisten wegen angeblich illegaler Einreise festgenommen. Demokraten zeigen sich empört und fordern von Trumps Regierung Aufklärung. Kritiker sprechen von einem gefährlichen Eingriff in die Brandbekämpfung und einer „kranken“ Einwanderungspolitik.

Die beiden Feuerwehrleute waren Teil einer Mannschaft, die am Mittwoch ausgerückt war, um einen Waldbrand auf der Olympic-Halbinsel im Nordwesten der USA zu bekämpfen. Während sie Bäume fällten, tauchten Beamte der US-Grenzpolizei und der Immigrationsbehörde ICE auf, berichtete die „Seattle Times“. Drei Stunden lang dauerte die Kontrolle, die mit der Verhaftung der beiden Feuerwehrleute endete. „Wir riskieren hier draußen unser Leben, um der Allgemeinheit zu helfen und so behandeln sie uns“, erklärte ein Kollege gegenüber der US-Zeitung.

Im „Krone“-Forum spalten sich die Gemüter zu dem Vorgehen der ICE. Ein Kommentar stach dabei besonders heraus und regte zum Nachdenken an. User Sunny1 spricht einen wichtigen Faktor bei der Findung von Personal an: „Der Landwirtschaftssektor leidet bereits unter mangelnden Arbeitskräften, legale scheint man ja nicht zu bekommen“. Ähnliche Probleme sieht die Userin auch bei Einsatzkräften, auf die viele einmal in ihrem Leben angewiesen sind. 

Leserkommentar Icon
Leserkommentare
Benutzer Avatar
Sunny1
Der Landwirtschaftssektor leidet bereits unter mangelnden Arbeitskräften, legale scheint man ja nicht zu bekommen. Nun setzt sich das beim öffentlichen Sektor ebenfalls fest, wunderbar. Wenn keine Fahrer für Krankentransporte mehr vorhanden sind, dann eben mit dem Taxi ins Spital. Vielleicht leben sie ja noch, wenn sie dort ankommen. Und die Pizza selbst abholen, viele Fahrer sind Illegale, die aber arbeiten.
Schön wäre gewesen, die arbeitenden Illegalen zu begnadigen, als Einwanderer legal zu behandeln, dann erspart man sich die Troubles mit der Arbeit.
Upvotes:15
Downvotes:6

Dieser Kommentar wirft Fragen auf, über die wir mit Ihnen, unserer Community, diskutieren möchten:

Sollten Menschen, die trotz illegalem Status wichtige Arbeiten verrichten (z. B. Feuerwehr, Pflege, Lieferdienste), die Chance auf Legalisierung bekommen – oder untergräbt das die Regeln für legale Einwanderer?
Welche Folgen hätte es für die Gesellschaft und die Versorgung im Alltag, wenn illegale Arbeitskräfte komplett wegfallen würden – wer würde diese Jobs übernehmen und zu welchem Preis?
Wie viel Verantwortung trägt die Politik dafür, dass bestimmte Branchen (Landwirtschaft, Pflege, Transport) fast nur noch auf billige Arbeitskräfte angewiesen sind – und was wäre eine gerechte Lösung für alle?

Wir freuen uns auf Ihre Ideen und Kommentare zu diesem Thema!

