„Schön wäre, arbeitende Illegale zu begnadigen!“

Zwei Feuerwehrleute wurden in Washington (USA) während der Bekämpfung eines Waldbrands von Grenzpolizisten wegen angeblich illegaler Einreise festgenommen. Demokraten zeigen sich empört und fordern von Trumps Regierung Aufklärung. Kritiker sprechen von einem gefährlichen Eingriff in die Brandbekämpfung und einer „kranken“ Einwanderungspolitik.





Die beiden Feuerwehrleute waren Teil einer Mannschaft, die am Mittwoch ausgerückt war, um einen Waldbrand auf der Olympic-Halbinsel im Nordwesten der USA zu bekämpfen. Während sie Bäume fällten, tauchten Beamte der US-Grenzpolizei und der Immigrationsbehörde ICE auf, berichtete die „Seattle Times“. Drei Stunden lang dauerte die Kontrolle, die mit der Verhaftung der beiden Feuerwehrleute endete. „Wir riskieren hier draußen unser Leben, um der Allgemeinheit zu helfen und so behandeln sie uns“, erklärte ein Kollege gegenüber der US-Zeitung.



Im „Krone“-Forum spalten sich die Gemüter zu dem Vorgehen der ICE. Ein Kommentar stach dabei besonders heraus und regte zum Nachdenken an. User Sunny1 spricht einen wichtigen Faktor bei der Findung von Personal an: „Der Landwirtschaftssektor leidet bereits unter mangelnden Arbeitskräften, legale scheint man ja nicht zu bekommen“. Ähnliche Probleme sieht die Userin auch bei Einsatzkräften, auf die viele einmal in ihrem Leben angewiesen sind.