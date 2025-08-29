Die Dornbirn Indians starten ihre finale Titeljagd

Stolzer Trainer glaubt an mehr

Bei den Vorarlbergern ist man schon mit dem etwas überraschenden Finaleinzug nach einem hart erkämpften 3:2-Sieg in der Serie gegen die Vienna Wanderers sehr glücklich. „Ich bin unglaublich stolz auf mein Team. Wir sind in den fünf Spielen gegen die Wanderers als Einheit aufgetreten und jeder konnte spüren, dass er sich auf den anderen verlassen kann“, streut Headcoach Kyle Kush seinen „Indianern“ Blumen und gibt sich kämpferisch: „Mit dieser Einstellung werden es auch die Ducks nicht einfach haben.“