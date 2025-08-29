Vorteilswelt
Gegen die Diving Ducks

Die Dornbirn Indians starten ihre finale Titeljagd

Vorarlberg
29.08.2025 15:55
Dornbirns Headcoach Kyle Kush ist stolz auf sein Team, traut ihm einiges zu.
Dornbirns Headcoach Kyle Kush ist stolz auf sein Team, traut ihm einiges zu.(Bild: Dornbirn Indians)

Bereits dreimal konnten sich die Baseballer der Dornbirn Indians den österreichischen Meistertitel sichern. Nach 1999, 2003 und 2019 soll nun der vierte Titel in die Messestadt geholt werden. Dazu muss sich das Team von Hardcoach Kyle Kush ab Samstag (12.30) aber zuerst gegen die Diving Ducks aus Wiener Neustadt durchsetzen, die sich zum bereits dritten Mal in Serie zum Meister krönen könnten.

„Wir haben uns in den letzten Jahren eine Winning Mentality angeeignet, haben Erfahrung in wichtigen Spielen. Trotz unserer Jugend haben viele von uns bereits zwei oder drei Titel gewonnen“, weiß Moritz Scheicher, Third-Base-Man der Wiener Neustadt Diving Ducks um die Nervenstärke seines Teams. Die bewies der Sieger des Grunddurchgangs der Baseball-Bundesliga einmal mehr im Halbfinale, als man in der Best-of-5-Serie nach einem 1:12-Debakel gegen die Vienna Metrostars bereits mit dem Rücken zur Wand stand.

Niederösterreicher mit Plan
In so eine Situation wollen die Niederösterreicher in der am Samstag (12.30) in Rohrbach startenden Finalserie gegen die Dornbirn Indians gar nicht erst kommen. „Wir müssen mit Runners in scoring position wieder besser schlagen als zuletzt und dürfen dem Gegner im Gegenzug keine billigen Runs schenken“, sagt Scheicher für dessen Team es wie für die Messestädter um den insgesamt vierten Meistertitel der Klubgeschichte geht.

Stolzer Trainer glaubt an mehr
Bei den Vorarlbergern ist man schon mit dem etwas überraschenden Finaleinzug nach einem hart erkämpften 3:2-Sieg in der Serie gegen die Vienna Wanderers sehr glücklich. „Ich bin unglaublich stolz auf mein Team. Wir sind in den fünf Spielen gegen die Wanderers als Einheit aufgetreten und jeder konnte spüren, dass er sich auf den anderen verlassen kann“, streut Headcoach Kyle Kush seinen „Indianern“ Blumen und gibt sich kämpferisch: „Mit dieser Einstellung werden es auch die Ducks nicht einfach haben.“

