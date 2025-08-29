Vorteilswelt
Schwerer Unfall

Arbeiter (63) stürzt vom Dach: Lebensgefahr

Wien
29.08.2025 12:39
(Bild: Jauschowetz Christian)

Schwerer Arbeitsunfall am Donnerstagvormittag in Wien-Margareten: Zwei Mitarbeiter einer Spenglerfirma waren auf einem Dach mit Reparaturarbeiten beschäftigt. Kurz darauf stürzte ein 63-jähriger Arbeiter ab. Er wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Spital gebracht.

Bei den Bauarbeiten in der Wehrgasse stellten zuerst zwei Mitarbeiter zwei Leitern am Schneefang auf. Plötzlich rutschte der 63-jährige Arbeiter ab – und stürzte gemeinsam mit der Leiter rund 15 Meter in die Tiefe.

Bewusstlos am Boden
Der Mann blieb schwer verletzt am Boden liegen. Die alarmierte Berufsrettung versorgte ihn noch an Ort und Stelle und brachte ihn anschließend mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus.

Wien
