Ministerium beruhigt

Ein Werktag vor Schulbeginn fehlen noch 265 Lehrer

Österreich
29.08.2025 16:12
Bald füllen sich die Schulklassen wieder – auch mit genügend Lehrern und Lehrerinnen, betont das ...
Bald füllen sich die Schulklassen wieder – auch mit genügend Lehrern und Lehrerinnen, betont das Bildungsministerium.(Bild: APA/GEORG HOCHMUTH)

Am Montag beginnt in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland das neue Schuljahr, eine Woche darauf startet die Schule auch in den übrigen Bundesländern. Kurz bevor der Unterricht wieder losgeht, sind Hunderte Stellen noch unbesetzt. Wie soll sich das ausgehen? Der Minister beruhigt.

Mit Stand Freitagmittag waren laut Bildungsministerium noch 265 der insgesamt rund 120.000 Lehrerposten unbesetzt, das sind 0,22 Prozent aller Stellen. Der Schulstart sei damit gesichert, so das Ministerium. Denn es finden noch laufend österreichweit Anstellungen statt, deshalb schaue Bildungsminister Christoph Wiederkehr (NEOS) „zuversichtlich“ auf den kommenden Schulstart, wie er in einer Aussendung zitiert wurde.

Situation leicht verbessert
Im Vergleich zu Ende August 2024 hat sich die Situation sogar verbessert. Damals waren zu diesem Zeitpunkt noch 403 Stellen ausgeschrieben. Wiederkehr sieht die Zahlen als Beleg, dass mehr geeignete Menschen für den Lehrberuf gewonnen werden konnten.

Lesen Sie auch:
Die Kosten für Nachhilfe sind enorm gestiegen, die Eltern müssen tiefer in die Taschen greifen.
Eltern gefordert
800 Euro pro Kind: Nachhilfe-Kosten explodieren!
29.08.2025

Für die 6100 Posten bei der Hauptausschreibung im April gab es diesmal 16.000 Bewerbungen, bei den Quereinsteigern gab es ein Plus von einem Drittel auf 2000 Interessenten. Mit den bereits rekrutierten Lehrkräften könne man alle offenen Stunden abdecken, wurde vom Bildungsressort betont.

Mehrdienstleistungen eingeplant
Derzeit laufe die weitere Zuweisung durch die Bildungsdirektionen, darüber hinaus sind Mehrdienstleistungen von bestehenden Lehrerinnen und Lehrern eingeplant. Das ist durchaus üblich, 2023/24 gab es etwa Mehrdienstleistungen im Ausmaß von 7000 Vollzeitstellen.

