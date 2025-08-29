Ein Werktag vor Schulbeginn fehlen noch 265 Lehrer

Mit Stand Freitagmittag waren laut Bildungsministerium noch 265 der insgesamt rund 120.000 Lehrerposten unbesetzt, das sind 0,22 Prozent aller Stellen. Der Schulstart sei damit gesichert, so das Ministerium. Denn es finden noch laufend österreichweit Anstellungen statt, deshalb schaue Bildungsminister Christoph Wiederkehr (NEOS) „zuversichtlich“ auf den kommenden Schulstart, wie er in einer Aussendung zitiert wurde.