Auto fuhr auf Gleise: Trio wollte es wegschieben

Lokführer konnte Zug nicht mehr anhalten

Dabei schlossen sich die Schranken des Bahnübergangs. Das Tiro versuchte, den herannahenden Zug mittels Handytaschenlampen auf sich aufmerksam zu machen. Dem Lokführer war es aber nicht mehr möglich, den Güterzug rechtzeitig abzubremsen. Die auf dem Bahnübergang befindlichen Personen verließen rasch den Gleisbereich.