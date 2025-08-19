Vorteilswelt
Tragischer Unfall

Kärntner bei Arbeit auf Gleisen vom Zug erfasst

Kärnten
19.08.2025 17:41
Bei Schienenarbeiten wurde ein 25-Jähriger verletzt.
Bei Schienenarbeiten wurde ein 25-Jähriger verletzt.(Bild: ÖBB/WeXplore)

Von einem Zug erfasst und verletzt wurde ein Kärntner Schienenbauarbeiter (25) auf einer Baustelle der Südbahnstrecke zwischen Mariahof und Neumarkt in der Steiermark.

An einem Gleis der zweigleisigen Strecke zwischen Mariahof und Neumarkt in Steiermark werden derzeit Arbeiten an den Schienen durchgeführt. Daher gilt für das zweite Gleis eine Geschwindigkeitsbeschränkung von 80 km/h für den Zugverkehr.

Stand mit dem Rücken zum Zug
Dienstag gegen 9.30 Uhr wurde ein 25-jähriger Arbeiter aus dem Bezirk Spittal an der Drau, der offenbar mit dem Rücken zum herannahenden Zug zwischen den Gleisen stand, bei Streckenkilometer 277,94 von einem in Richtung Villach fahrenden Personenzug, der mit der erlaubten Geschwindigkeit vorbeifuhr, erfasst und zur Seite geschleudert.

Lesen Sie auch:
Unfall in Wien
Arbeiter von Zug erfasst: Schwere Kopfverletzung
25.06.2025
Zug gegen Pkw
Insassen retteten sich in letzter Minute aus Auto
08.08.2025

Verletzungen unbestimmten Grades
Gleichzeitig wurde vom 47-jährigen Triebwagenführer ein Warnsignal abgegeben und eine Notbremsung eingeleitet. Der 25-Jährige wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades vom Rettungshubschrauber C11 in das UKH Klagenfurt eingeliefert.

Der gesamte Streckenabschnitt der Südbahn war für die Dauer von rund eineinhalb Stunden für den gesamten Zugsverkehr gesperrt.

