Kärntner bei Arbeit auf Gleisen vom Zug erfasst

An einem Gleis der zweigleisigen Strecke zwischen Mariahof und Neumarkt in Steiermark werden derzeit Arbeiten an den Schienen durchgeführt. Daher gilt für das zweite Gleis eine Geschwindigkeitsbeschränkung von 80 km/h für den Zugverkehr.

Stand mit dem Rücken zum Zug

Dienstag gegen 9.30 Uhr wurde ein 25-jähriger Arbeiter aus dem Bezirk Spittal an der Drau, der offenbar mit dem Rücken zum herannahenden Zug zwischen den Gleisen stand, bei Streckenkilometer 277,94 von einem in Richtung Villach fahrenden Personenzug, der mit der erlaubten Geschwindigkeit vorbeifuhr, erfasst und zur Seite geschleudert.