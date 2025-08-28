Russischer Angriff trifft auch EU-Gebäude in Kiew

„Wir drücken den EU-Kollegen unsere Solidarität aus und sind bereit, Unterstützung zu leisten“, schrieb Sybiha auf der Plattform X. Es handle sich um einen Verstoß gegen die Wiener Konvention. EU-Ratspräsident António Costa teilte mit, dass das Gebäude der EU-Vertretung bei dem russischen Angriff beschädigt worden sei. „Meine Gedanken sind bei den ukrainischen Opfern und auch bei den Mitarbeitern (...), deren Gebäude bei diesem vorsätzlichen russischen Angriff beschädigt wurde“, schrieb er am Donnerstag. Dazu postete er ein Bild. Laut Berichten sind Fensterscheiben geborsten und Deckenpaneele eingestürzt.