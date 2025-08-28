Laute Regierungs-Kritik | Phantomschmerzen

Laute Regierungs-Kritik. Auf der Alm, da gibt's ka Sünd… Auf der Alm, da redet man offener als im Tal. Und so übt die Wirtschaft beim Forum Alpbach in Triol besonders laute Kritik an der heimischen Politik. Wie „Krone“-Redakteurin Petja Mladenova aus Alpbach berichtet, klagen Wirtschaftskammer und Industriellenvereinigung nicht nur über zu langsame Genehmigungen für die Rot-Weiß-Rot-Karte und über überbordende Regelungen im Arbeits- und Steuerrecht. Man zeigt sich auch besorgt über massenhafte Abwanderung qualifizierter Arbeitskräfte aus Österreich. Wie Industriellen-Präsident Georg Knill betont, stammen viele der Abwandernden aus wohlhabenden EU- und OECD-Staaten. Sie haben die Wahl, wo sie leben und arbeiten, und entscheiden sich gegen Österreich. Gebildete ziehen weg, Ungebildete bleiben – so wird es von der Wirtschaft zugespitzt.