Pustertal gewinnt in Graz – Salzburg blamiert sich

Blitzstart der Wölfe in Graz

Die Wölfe aus dem Pustertal gingen in Graz nach 23 Sekunden durch Nick Saracino in Führung, kurz vor Ende des ersten Drittels erhöhte Alex Ierullo (19.) nach einem Konter auf 2:0. Den Grazern gelang über weite Phasen wenig bis gar nichts, der mittlere Abschnitt verstrich ohne Tore. Saracinos (51.) zweiten Treffer des Abends beantwortete dann aber Chris Collins (55./Powerplay) für die Heimmannschaft und bewahrte den 99ers-Fans so noch die leise Hoffnung für die Schlussphase. Die ging jedoch nicht auf: JC Lipon (60.) traf ins verwaiste Tor zum 4:1-Endstand.