Hurrikan „Melissa“ fordert 30 Todesopfer

Opferzahlen geben Einblick in die Verwüstung

Die höchste Opferzahl wird bisher in Haiti mit mindestens 23 gemeldet. In der Gemeinde Petit Goâve sind mindestens 20 Menschen ums Leben gekommen, nachdem ein Fluss aufgrund der anhaltenden Regenfälle im Westen des Landes über die Ufer getreten ist. Mindestens zehn weitere werden vermisst, wie der Leiter des Zivilschutzes, Emmanuel Pierre, örtlichen Medien sagte. Die Hälfte der Todesopfer seien Kinder. Häuser, Autos und Vieh seien von den Wassermassen mitgerissen und Felder zerstört worden, meldete die Zeitung „Le Nouvelliste“ unter Berufung auf Augenzeugen. In Haiti waren bereits zuvor weitere drei Menschen ums Leben gekommen.