Kraftakt im DFB-Pokal

122. und 124. Minute! Späte Tore retten Leverkusen

Fußball International
29.10.2025 21:50
Bayer Leverkusen hat mit einem Kraftakt das Achtelfinale des deutschen Fußballcups erreicht. Am Mittwoch setzte sich der Pokalsieger von 2024 bei Zweitligist Paderborn trotz Überzahl erst nach Rückstand noch 4:2 nach Verlängerung durch. Titelverteidiger VfB Stuttgart hatte zuvor weniger Mühe. Die Schwaben gewannen 2:0 bei Bundesliga-Rivale Mainz 05 von Phillipp Mwene und Nikolas Veratschnig.

Bayer benötigte einen genialen Freistoß von Alex Grimaldo für den ersten Treffer (60.). Verursacht hatte den Standard die Notbremse von Felix Götze, für die er vom Platz gestellt wurde. Stefano Marino köpfelte die Gastgeber in der Nachspielzeit in die Verlängerung. Dort schaute es nach dem 2:1 durch Sven Michels nach einer Überraschung für die zehn Paderborner aus (96.). Leverkusen schaffte allerdings durch Jarell Quansah den Ausgleich (105.+1). In der Nachspielzeit sorgten Ibrahim Maza (122.) und Aleix Garcia (124.) für die späte Entscheidung.

Lesen Sie auch:
DFB-Pokal im Ticker
LIVE: Doppelschlag! Die Bayern führen gegen Köln
29.10.2025

Der 1. FC Kaiserslautern, Cupfinalist 2024, setzte sich im Zweitligaduell bei Greuther Fürth mit 1:0 durch. Mit dem viertklassigen FV Illertissen verabschiedete sich beim 0:3 gegen den FC Magdeburg der letzte Club, der nicht aus den beiden ersten Ligen kommt.

