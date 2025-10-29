122. und 124. Minute! Späte Tore retten Leverkusen

Bayer benötigte einen genialen Freistoß von Alex Grimaldo für den ersten Treffer (60.). Verursacht hatte den Standard die Notbremse von Felix Götze, für die er vom Platz gestellt wurde. Stefano Marino köpfelte die Gastgeber in der Nachspielzeit in die Verlängerung. Dort schaute es nach dem 2:1 durch Sven Michels nach einer Überraschung für die zehn Paderborner aus (96.). Leverkusen schaffte allerdings durch Jarell Quansah den Ausgleich (105.+1). In der Nachspielzeit sorgten Ibrahim Maza (122.) und Aleix Garcia (124.) für die späte Entscheidung.