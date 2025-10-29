Vorteilswelt
Cobra stürmte Wohnung

Mann bedrohte Nachbarn mit der Gasdruckpistole

Wien
29.10.2025 23:26
(Bild: APA/ROLAND SCHLAGER)

Mitten in Wien-Floridsdorf endete ein Polizei-Großeinsatz am Mittwochabend mit einem Cobra-Zugriff: Ein 48-jähriger Wiener hatte Nachbarn angeblich mit einer Schusswaffe bedroht und sich in seiner Wohnung verschanzt – bis die Spezialkräfte stürmten.

Dramatische Szenen am späten Abend in Wien-Floridsdorf! Mehrere Zeugen alarmierten die Polizei, nachdem ein 48-jähriger Mann mit einer vermeintlichen Schusswaffe am Fenster seiner Erdgeschosswohnung auftauchte – und plötzlich drohte, damit auf seine Nachbarn zu schießen.

Als die ersten Streifenbeamten eingetroffen waren, wiederholte der Wiener lauthals seine Drohungen gegenüber den Einsatzkräften. Jegliche Aufforderungen, seine Wohnung zu verlassen, ignorierte er. Die Beamten sperrten den Bereich sofort großräumig ab, zusätzliche Kräfte wurden angefordert. Neben der Wiener Einsatzgruppe WEGA wurde auch das Einsatzkommando Cobra zu der akuten Lage hinzugezogen.

Während ein speziell geschultes Verhandlungsteam versuchte, Kontakt zu dem Pistolenhantierenden aufzunehmen, blieb dieser stur – alle Gespräche scheiterten kläglich. Schließlich entschieden sich die Einsatzkräfte zum Zugriff: Beamte der Cobra stürmten die Wohnung, in der sich der Tatverdächtige verschanzt hatte, und überwältigten ihn erfolgreich. In der Wohnung des 48-Jährigen stellten die Polizisten zudem eine Gasdruckpistole sicher. Der Mann wurde vorläufig festgenommen, die Ermittlungen laufen. Verletzt wurde bei dem Einsatz glücklicherweise niemand. 

