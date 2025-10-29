Mann bedrohte Nachbarn mit der Gasdruckpistole

Während ein speziell geschultes Verhandlungsteam versuchte, Kontakt zu dem Pistolenhantierenden aufzunehmen, blieb dieser stur – alle Gespräche scheiterten kläglich. Schließlich entschieden sich die Einsatzkräfte zum Zugriff: Beamte der Cobra stürmten die Wohnung, in der sich der Tatverdächtige verschanzt hatte, und überwältigten ihn erfolgreich. In der Wohnung des 48-Jährigen stellten die Polizisten zudem eine Gasdruckpistole sicher. Der Mann wurde vorläufig festgenommen, die Ermittlungen laufen. Verletzt wurde bei dem Einsatz glücklicherweise niemand.