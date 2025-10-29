Miedler und Erler in Paris im Doppel-Achtelfinale

In der nächsten Runde wartet auf Miedler/Cabral mit Marcel Granollers/Horacio Zeballos (ESP/ARG) das zweitbeste Doppel im ATP-Race, das dieses Jahr die French Open und US Open für sich entschied. „Nach der intensiven Woche in Wien war das ein sehr solider Auftakt“, sagte Miedler. „Im zweiten Satz haben wir es enger gemacht, als es hätte sein müssen, aber insgesamt bin ich sehr zufrieden mit der Leistung.“