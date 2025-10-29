Vorteilswelt
Auch Sinner gewinnt

Miedler und Erler in Paris im Doppel-Achtelfinale

Tennis
29.10.2025 20:23
Lucas Miedler
Lucas Miedler(Bild: Eva Manhart)

Die Tennis-Doppelspezialisten Lucas Miedler und Alexander Erler haben beim ATP-Masters-1000-Turnier in Paris am Mittwoch jeweils das Achtelfinale erreicht. 

0 Kommentare

Der Niederösterreicher Miedler und sein portugiesischer Partner Francisco Cabral gewannen gegen die portugiesisch-tschechische Paarung Nuno Borges/Tomas Machac 6:3 und 7:6. Erler war mit dem US-Amerikaner Robert Galloway 7:6(5) und 7:5 gegen die Italiener Simone Bolelli und Andrea Vavassori erfolgreich.

In der nächsten Runde wartet auf Miedler/Cabral mit Marcel Granollers/Horacio Zeballos (ESP/ARG) das zweitbeste Doppel im ATP-Race, das dieses Jahr die French Open und US Open für sich entschied. „Nach der intensiven Woche in Wien war das ein sehr solider Auftakt“, sagte Miedler. „Im zweiten Satz haben wir es enger gemacht, als es hätte sein müssen, aber insgesamt bin ich sehr zufrieden mit der Leistung.“

Sinner gewinnt gegen Zizou Bergs
Im Einzel wahrte Wien-Sieger Jannik Sinner seine Chance darauf, dieses Jahr als Nummer eins der Welt abzuschließen. Der Italiener setzte sich in der zweiten Runde gegen den Belgier Zizou Bergs 6:4 und 6:2 durch. Um den Spanier Carlos Alcaraz von der Spitze des Rankings zu stoßen, müsste Sinner das Turnier allerdings gewinnen.

