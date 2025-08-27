US-Saboteure auf Grönland? Dänen schlagen Alarm!

Trump hat wiederholt erklärt, er wolle die rohstoffreiche und strategisch wichtig gelegene Arktis-Insel aus Gründen der nationalen und internationalen Sicherheit übernehmen. Er hat dafür den Einsatz von Gewalt nicht ausgeschlossen. Das Ansinnen des US-Präsidenten hat wiederholt für diplomatische Verstimmungen zwischen den beiden NATO-Verbündeten gesorgt. Die US-Botschaft in Kopenhagen wird laut ihrer Website derzeit von Geschäftsträger Mark Stroh geleitet.