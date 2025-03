Trumps Grönland-Pläne und ein Geheimdienst-Krimi

Entscheidung in der Arktis! Die „Krone“ auf Lokalaugenschein in Grönlands verschneiter Hauptstadt Nuuk, wo der Wahlkampf tobt. Seitdem Trump die zu Dänemark gehörende Inuit-Insel annektieren will, ist nichts mehr so wie früher. Am Dienstag stimmt die Bevölkerung über die Zukunft des Landes ab.