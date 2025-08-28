Umstrittene Gebühr für kleine PV-Anlagen fällt weg

„Hände weg – und das passiert jetzt auch“

Pernkopf am Donnerstag: „Ich habe gesagt ,Hände weg von kleinen PV-Anlagen‘ und das passiert jetzt auch. Ich stehe weiter an der Seite der Häuslbauer und aller Energiepioniere, die schon bisher in die Energiewende investiert haben. Ich werde daher auch weiter genau schauen, ob und wie das umgesetzt werden wird. Wenn das nicht ordentlich gemacht wird, gibt es auch weiter keine Zustimmung!“