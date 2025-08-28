US Open: Mitfavorit zieht sich überraschend zurück

„Muss das Richtige tun“

Nach einer Verletzung im linken Oberarmknochen musste er schon zuletzt pausieren. Im Mixed-Bewerb der US Open gab er vergangene Woche sein Comeback: Wohl etwas zu früh, wie sich nun zeigt. „Ich habe wirklich alles versucht, um hier dabei zu sein und zu spielen, aber die Beschwerden in meinem Arm sind zu stark geworden. Ich muss das Richtige tun und auf mich selbst achten. Vielen Dank für all die Unterstützung“, so Draper.