Der Bergdoktor ruft! Statisten für TV-Hit gesucht

Für die populäre TV-Serie „Der Bergdoktor“ werden aktuell wieder Statisten gesucht. Besonders gefragt sind „regionale Originale“. Anfang September findet in Kirchdorf in Tirol ein Casting statt. Dabei kann man sich auch für eine ganz neue Serie bewerben, die in Salzburg gedreht wird.
Es ist ein Abenteuer und eine einzigartige Gelegenheit, einen Blick hinter die Kulissen der Filmwelt zu werfen. Die Rede ist von Statisten, die neben den Stars wichtige Darsteller und Vermittler einer authentischen Atmosphäre sind.
Authentizität und Engagement gefragt
Auch in der Erfolgsserie „Der Bergdoktor“, die in der Region Wilder Kaiser gedreht wird, ist schon der eine oder andere Einheimische als Statist zu sehen gewesen. Für die neuen Folgen werden wieder frische Gesichter gesucht. Wie die dafür zuständige „EXTRAS Besetzungsagentur GmbH“ schreibt, hofft man auf Komparsinnen und Komparsen sowie Kleindarstellerinnen und Kleindarsteller aus der Region. „Vorkenntnisse sind nicht erforderlich – wir setzen auf Authentizität und Engagement“, heißt es bei der Agentur. Bewerben können sich Personen ab 15 Jahren, die an diversen Drehtagen im September und Oktober vor Ort sein können. Gedreht wird in Ellmau und Umgebung.
Offenes Casting findet im Dorfsaal statt
Für das Casting am 5. und 6. September in Kirchdorf muss man sich nicht anmelden. Jeder kann vorbeikommen und im Dorfsaal das Casting-Team von sich überzeugen. „Besonders angesprochen fühlen dürfen sich ,Originale’ wie Fußballer, Feuerwehrleute, echte Polizisten, Krankenhauspersonal“, so die Agentur. Auch online kann man sich hier registrieren. Für den Drehtag winkt ein einmaliges Erlebnis und eine kleine Aufwandsentschädigung.
Gesucht werden diesmal aber nicht nur Statisten für die Bergdoktor-Serie, sondern auch für die neue Produktion „Die Maiwald“ aus der Bergkino-Reihe des ZDF. „Die Maiwald“ wird in Maria Alm (Salzburg) und Umgebung gedreht. Auch dafür hoffen die Produzenten auf „Gesichter aus der Region“, die der neuen Reihe Authentizität verleihen.
