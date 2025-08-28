Der Bergdoktor ruft! Statisten für TV-Hit gesucht

Authentizität und Engagement gefragt

Auch in der Erfolgsserie „Der Bergdoktor“, die in der Region Wilder Kaiser gedreht wird, ist schon der eine oder andere Einheimische als Statist zu sehen gewesen. Für die neuen Folgen werden wieder frische Gesichter gesucht. Wie die dafür zuständige „EXTRAS Besetzungsagentur GmbH“ schreibt, hofft man auf Komparsinnen und Komparsen sowie Kleindarstellerinnen und Kleindarsteller aus der Region. „Vorkenntnisse sind nicht erforderlich – wir setzen auf Authentizität und Engagement“, heißt es bei der Agentur. Bewerben können sich Personen ab 15 Jahren, die an diversen Drehtagen im September und Oktober vor Ort sein können. Gedreht wird in Ellmau und Umgebung.