Holen Sie sich Ihren Gasgrill von Weber

28.08.2025 08:38
(Bild: weber.com)

Der Sommer geht in den Endspurt und damit auch die Grillsaison 2025. Doch bevor die Saison endet, verlost die „Krone“ zusammen mit Weber, der weltweit führenden BBQ-Kultmarke, die komplett überarbeiteten SPIRIT®- und GENESIS®-Gasgrills. 

Seit 30 Jahren steht der SPIRIT® für Leistung, Langlebigkeit und Erschwinglichkeit. Zum Jubiläum gibt es die stärkste Version aller Zeiten: Der neue Boost-Brenner bringt bis zu 40 % mehr Power, die Sear Zone erreicht beeindruckende 400 °C. Die Snap-Jet-Zündung erlaubt bequemes Starten per Knopfdruck, ein digitales Thermometer zeigt die Temperatur in Echtzeit an.

Zum 30-jährigen Jubiläum präsentiert Weber die stärkste Version des beliebten SPIRIT®-Gasgrills ...
Zum 30-jährigen Jubiläum präsentiert Weber die stärkste Version des beliebten SPIRIT®-Gasgrills – mit innovativen Features, die jedes Grillerlebnis optimieren.(Bild: weber.com)

Alle Modelle sind mit dem Weber WORKS-Zubehörsystem kompatibel. „Perfekt für alle, die am Grill höchste Ansprüche stellen“, sagt Weber-Grillweltmeister Patrick Bayer.

„Wir glauben: Wenn Menschen rund um die Hitze und den Grill zusammenkommen, entstehen unvergessliche Momente fürs Leben“

Daniel Ipser, Geschäftsführer von Weber-Stephen Österreich GmbH

Der neue GENESIS® – die Outdoor-Küche der Zukunft
Der GENESIS® ist das Flaggschiff für alle, die ihre Terrasse in eine Outdoor-Küche verwandeln möchten. Mit bis zu 50 % mehr Leistung in der Sear Zone liefert er eine der größten Hochtemperaturzonen seiner Klasse. Ein digitales Thermometer und integrierte Grifflichter sorgen für präzises Grillen auch spätabends.

Die neuen GENESIS®-Gasgrills setzen Maßstäbe für alle, die ihre Terrasse in eine Outdoor-Küche ...
Die neuen GENESIS®-Gasgrills setzen Maßstäbe für alle, die ihre Terrasse in eine Outdoor-Küche verwandeln möchten. Ein Grill, der alles mitmacht, von Grill-Basics bis zu ausgefallenen Kreationen.(Bild: weber.com)
(Bild: weber.com)

Der gusseiserne, porzellanemaillierte Rost speichert Hitze optimal, extrabreite Seitentische schaffen Platz für Vorbereitung und Zubehör. Mit Weber WORKS und Weber Crafted wird der GENESIS® zur vielseitigen Profi-Station.

Weber – die Kultmarke des Grillens

Seit über 70 Jahren steht Weber weltweit für Qualität, Innovation und Leidenschaft am Grill. Was 1952 mit dem legendären Kugelgrill begann, ist heute eine Erfolgsgeschichte, die Millionen Grillfans verbindet. Weber hat es geschafft, Grillen von einer simplen Zubereitungsmethode zu einem Lebensgefühl zu machen. Ob Holzkohle, Gas oder Elektro – die Marke setzt immer wieder neue Maßstäbe, vereint Tradition mit moderner Technik und gilt längst als Synonym für Grillkultur. Wer einen Weber besitzt, investiert in Langlebigkeit, Verlässlichkeit und unzählige Genussmomente, die Familie und Freunde zusammenbringen.

Weber Q – mobiles Grillen neu gedacht
 Der neue Weber Q ist die perfekte Lösung für Balkon, Park oder Camping. Mit bis zu 370 °C Hochleistungshitze, erweiterter Grillfläche und höherem Deckel ist er vielseitiger denn je. Die neuen Plus-Brenner (+) liefern bis zu 18 % mehr Power, Lüftungsschlitze sorgen für gleichmäßige Hitze. „Der Q macht spontanes BBQ überall möglich – vom Park bis zum Balkon“, erklärt Weber-Geschäftsführer Daniel Ipser.

Der neue Weber Q ist in sieben verschiedenen Varianten erhältlich. Die robuste Bauweise ...
Der neue Weber Q ist in sieben verschiedenen Varianten erhältlich. Die robuste Bauweise garantiert Langlebigkeit, während die bis zu fünf Jahre Garantie für sorgenfreies Grillvergnügen stehen.(Bild: weber.com)
Klassiker mit Upgrade: Ob am Balkon, im Park oder beim Camping – der Weber Q-Gasgrill ist der ...
Klassiker mit Upgrade: Ob am Balkon, im Park oder beim Camping – der Weber Q-Gasgrill ist der perfekte Begleiter für alle, die überall und jederzeit großartiges Grillen genießen wollen.(Bild: weber.com)
(Bild: weber.com)

Für große Cuts wie Tomahawk-Steaks oder Braten gibt es mehr Platz unter dem Deckel. Zubehör wie Drehspieß oder Gusseisen-Plancha erweitert die Möglichkeiten. Je nach Modell ist auch das Weber Connect Smart Grilling Hub integrierbar, das Temperaturen direkt am Smartphone anzeigt. Der Q ist in sieben Varianten erhältlich und bleibt dank robuster Bauweise langlebig.  

Mitmachen und gewinnen
Zum Ende der Grillsaison 2025 verlost die „Krone“ verlost nun unter allen Teilnehmern nun die neuesten Gasgrills aus dem Hause Weber, welches seit seiner Gründung für höchste Qualität steht. Folgende Gasgrills werden verlost 

Wählen Sie im untenstehenden Formular einfach Ihren gewünschten Grill aus und mit ein wenig Glück erhalten Sie schon bald Ihren neuen Weber Gasgrill. Teilnahmeschluss ist der 8. September, 09:00 Uhr. 

Sie wollen Ihre Gewinnchance erhöhen? Dann haben wir für alle Abonnenten des „Guten Morgen“ Newsletters der „Krone“ gute Nachrichten! Alle teilnehmenden Abonnenten und jene, welche es bis zum Teilnahmeschluss noch werden, erhalten die doppelte Gewinnchance! Weitere Informationen und die Teilnahmebedingungen finden Sie hier

