„Klobolde“ treiben auf Toiletten ihr Unwesen

Schlimme Zustände

Absichtlich verstopfte Toiletten, in Wasser getränkte Papiertücher, die dann teilweise noch an die Wand geklatscht werden – wer in den vergangenen Wochen im Stadtpark schnell seine Notdurft erledigen wollte, sah sich dabei des Öfteren mit wenig erfreulichen Zuständen konfrontiert.