„Klobolde“ treiben auf Toiletten ihr Unwesen

In Melk (NÖ) hinterließen Vandalen auf den öffentlichen Toiletten im Stadtpark eine Spur der Verwüstung. Die Gemeinde hofft nun auf Zeugen und appelliert an die Übeltäter.
Einen bitteren Nachgang hinterlassen gleich mehrere Vandalenakte in der Stadt Melk. Denn über die Sommermonate ist es hier in den öffentlichen WC-Anlagen im Stadtpark vermehrt zu Sachbeschädigungen, Verschmutzungen und auch Verunstaltungen gekommen.
Schlimme Zustände
Absichtlich verstopfte Toiletten, in Wasser getränkte Papiertücher, die dann teilweise noch an die Wand geklatscht werden – wer in den vergangenen Wochen im Stadtpark schnell seine Notdurft erledigen wollte, sah sich dabei des Öfteren mit wenig erfreulichen Zuständen konfrontiert.
Beobachtungen melden
Die Gemeinde bittet nun mögliche Zeugen um Mithilfe bei der Suche nach den Verursachern. Und appelliert an die „Klobolde“, diese Taten schon aus Rücksicht auf die Mitbürger zu unterlassen.
