Krebskranke Patrice Aminati: „Leben ist endlich“

Vor allem kleine Alltagsmomente seien für sie besonders wertvoll – sogar jene Dinge, über die sich andere womöglich ärgern würden. „Ich freue mich an wieder möglich gewordenen Routinen, an der Spinnwebe im Waschkeller, am immer-wieder-Küche-aufräumen, einem kleinen Ärgernis meiner Kleinen und nun schon Großen, die ausgelaufene Milch im Auto, die bei 30 Grad im Schatten zum ständigen Begleiter meiner Nase wird, an dem frechen Eichhörnchen, dass mir beim Training die Nüsse auf den Kopf wirft …“