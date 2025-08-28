Krebskranke Patrice Aminati: „Leben ist endlich“

Zuletzt war es einige Zeit still um Patrice Aminati. Doch jetzt meldete sich die Ehefrau von Moderator Daniel Aminati, die seit Ende 2022 tapfer gegen den Hautkrebs kämpft, zurück – mit sehr berührenden Worten.
„So viele Nachrichten, so viele Fragen haben mich und meine Familie erreicht“, schrieb Aminati in einer langen, bewegenden Botschaft auf Instagram. „Deshalb heute ein kurzer Zwischenstand.“
Neue Therapie verlangte „Mut“
Vor rund einem Monat habe sie „eine neue Therapie, eine andere Infusion erhalten“, schilderte die Mama einer dreijährigen Tochter. Eine Therapie, die „Nebenwirkungen“ mit sich bringe und daher „Mut, Durchhaltevermögen“ verlange.
Lesen Sie hier die berührende Nachricht, die Patrice Aminati mit ihren Fans geteilt hat:
„Das erleben so viele von Euch: Das Auf und Ab einer Erkrankung, das Rauf und Runter des Lebens“, fuhr Aminati fort und gestand: „Es gibt Zeiten, in denen man nur allein sein will, sich verkriechen möchte.“
„Ich genieße den Moment“
Doch „nach der Dunkelheit, dem Schmerz, kommt das Licht, die Erleichterung“, erklärte sie. Das sei dann verbunden mit „Freude“, „Glück“ und mit „Dankbarkeit“.
Das Wesentliche im Leben sei vor allem ihr großes Glück mit ihrer kleinen Familie, zeigte sich Aminati dankbar. „Ich habe begriffen, das Leben ist endlich. Ich genieße den Moment ... mein kleines Leben, das mir immer kostbarer wird.“
Vor allem kleine Alltagsmomente seien für sie besonders wertvoll – sogar jene Dinge, über die sich andere womöglich ärgern würden. „Ich freue mich an wieder möglich gewordenen Routinen, an der Spinnwebe im Waschkeller, am immer-wieder-Küche-aufräumen, einem kleinen Ärgernis meiner Kleinen und nun schon Großen, die ausgelaufene Milch im Auto, die bei 30 Grad im Schatten zum ständigen Begleiter meiner Nase wird, an dem frechen Eichhörnchen, dass mir beim Training die Nüsse auf den Kopf wirft …“
Dank an ihre Fans
Und schlussendlich seien es auch die „Freundlichkeit, die vielen netten Begegnungen“, die ihr Kraft geben. „Ihr macht mir so viel Mut“, bedankte sich Aminati bei ihren Instagram-Fans.
Seit mehr als zwei Jahren führt Patrice Aminati einen Kampf gegen den Hautkrebs, der als unheilbar eingestuft wird. Mit ihrem Ehemann Daniel Aminati hat sie sich entschieden, ihre Geschichte zu teilen, um anderen Betroffenen Mut zu machen.
