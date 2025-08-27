„Keine Zeit“: Post-Frau fährt nach Unfall davon

Ein 64-jähriger Mann und zwei Kinder im Alter von 13 und zehn Jahren wurden am Mittwoch in Espang (Bezirk Liezen) bei einem Auffahrunfall verletzt. Auslöser war eine Post-Zustellerin, die abrupt abgebremst hat. Nach der Kollision beging sie zunächst Fahrerflucht. Begründung: „Ich habe gerade keine Zeit.“
Laut Polizei war die 46-jährige Lenkerin des Postfahrzeugs auf der stark befahrenen B320 (Ennstal-Straße) unterwegs, als sie bei einer Hauszufahrt unvermittelt stehenblieb. Ein Lkw-Fahrer konnte mit einer Notbremsung eine Kollsion gerade noch verhindern, doch der hinter ihm fahrende Lenker eines Campers (64) schaffte es nicht mehr und fuhr auf den Lastwagen auf.
Der Mann und die mitfahrenden Kinder im Alter von 13 und zehn Jahren wurden danach von der Rettung mit Verletzungen ins Diakonissenkrankenhaus Schladming gebracht. Die Beifahrerin blieb unverletzt.
Zustellerin meldete sich als Zeugin
Die Post-Zustellerin beging laut Polizei Fahrerflucht und gab gegenüber den Beteiligten an, dass sie gerade keine Zeit habe. Später meldete sie sich aber im Bereich der Umleitungsstrecke als Zeugin.
