„Keine Zeit“: Post-Frau fährt nach Unfall davon

Laut Polizei war die 46-jährige Lenkerin des Postfahrzeugs auf der stark befahrenen B320 (Ennstal-Straße) unterwegs, als sie bei einer Hauszufahrt unvermittelt stehenblieb. Ein Lkw-Fahrer konnte mit einer Notbremsung eine Kollsion gerade noch verhindern, doch der hinter ihm fahrende Lenker eines Campers (64) schaffte es nicht mehr und fuhr auf den Lastwagen auf.