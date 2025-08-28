Es wird ernst! FC Bayern befeuert Transfer-Gerücht

Ein klares Dementi hört sich anders an! Bayern Münchens Sportvorstand Max Eberl äußert sich zu Nicolas Jackson und befeuert die Transfer-Gerüchte rund um den Chelsea-Stürmer.
„Wenn wir einen Spieler finden, der körperlich bereit ist, der Tore machen kann, Assists gibt, der schon Erfahrung gesammelt hat – den Spieler würden wir gerne leihen“, schildert Eberl vor Bayern Münchens 3:2-Zittersieg im DFB-Pokal gegen Wehen Wiesbaden. Ist Jackson also genau der Richtige für den deutschen Rekordmeister? „Also wenn ich seine Vita lese, dann kann er das“, so Eberl.
Personal-Not in der Offensive
Wie die deutsche „Bild“-Zeitung zuletzt vermeldete, haben sich die Münchner mit dem FC Chelsea bereits auf einen Wechsel des 24-jährigen Senegalesen geeinigt. Nach den Abgängen von Leroy Sane, Thomas Müller und Kingsley Coman sowie der Verletzung von Jamal Musiala sah der Klub Personal-Not in der Offensive. „Wir können jemanden noch gut gebrauchen“, gibt auch Eberl zu.
Ein Deal mit Jackson scheint also nur noch eine Frage der Zeit zu sein. Der Angreifer, der im Sommer 2023 für 37 Millionen vom FC Villarreal nach London gewechselt war, steht beim FC Chelsea noch bis 2033 unter Vertrag.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.