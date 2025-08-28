Vorteilswelt
„... dann kann er das“

Es wird ernst! FC Bayern befeuert Transfer-Gerücht

Fußball International
28.08.2025 09:03
Nicolas Jackson (li.) steht vor einer Leihe nach München.
Nicolas Jackson (li.) steht vor einer Leihe nach München.(Bild: AFP/ADRIAN DENNIS)

Ein klares Dementi hört sich anders an! Bayern Münchens Sportvorstand Max Eberl äußert sich zu Nicolas Jackson und befeuert die Transfer-Gerüchte rund um den Chelsea-Stürmer.

„Wenn wir einen Spieler finden, der körperlich bereit ist, der Tore machen kann, Assists gibt, der schon Erfahrung gesammelt hat – den Spieler würden wir gerne leihen“, schildert Eberl vor Bayern Münchens 3:2-Zittersieg im DFB-Pokal gegen Wehen Wiesbaden. Ist Jackson also genau der Richtige für den deutschen Rekordmeister? „Also wenn ich seine Vita lese, dann kann er das“, so Eberl.

Bayerns Sportvorstand Max Eberl
Bayerns Sportvorstand Max Eberl(Bild: EPA/RONALD WITTEK)

Personal-Not in der Offensive
Wie die deutsche „Bild“-Zeitung zuletzt vermeldete, haben sich die Münchner mit dem FC Chelsea bereits auf einen Wechsel des 24-jährigen Senegalesen geeinigt. Nach den Abgängen von Leroy Sane, Thomas Müller und Kingsley Coman sowie der Verletzung von Jamal Musiala sah der Klub Personal-Not in der Offensive. „Wir können jemanden noch gut gebrauchen“, gibt auch Eberl zu.

Ein Deal mit Jackson scheint also nur noch eine Frage der Zeit zu sein. Der Angreifer, der im Sommer 2023 für 37 Millionen vom FC Villarreal nach London gewechselt war, steht beim FC Chelsea noch bis 2033 unter Vertrag.

