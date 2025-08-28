Es wird ernst! FC Bayern befeuert Transfer-Gerücht

„Wenn wir einen Spieler finden, der körperlich bereit ist, der Tore machen kann, Assists gibt, der schon Erfahrung gesammelt hat – den Spieler würden wir gerne leihen“, schildert Eberl vor Bayern Münchens 3:2-Zittersieg im DFB-Pokal gegen Wehen Wiesbaden. Ist Jackson also genau der Richtige für den deutschen Rekordmeister? „Also wenn ich seine Vita lese, dann kann er das“, so Eberl.