In Bologna gibt es bald kostenlose Crackpfeifen

Kritik kommt von der rechten Regierungspartei Fratelli d‘Italia und dem Vizepremier Matteo Salvini. „Wir zeigen Bürgermeister Matteo Lepore und die Stadtverwaltung wegen Anstiftung zum Drogenkonsum und -handel an. Kostenlos Crackpfeifen zu verteilen – und das auch noch mit dem Geld der Bürger – ist absolut inakzeptabel und jenseits jeder vernünftigen Entscheidung. Das ist geradezu eine Anstiftung zur Kriminalität (...)“, sagte etwa der EU-Abgeordnete Stefano Cavedagna. „Drogen bedeuten Tod und sind abscheulich“, meinte Salvini.