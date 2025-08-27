Babyglück! Wie Kälbchen Martin Aiderbichl erkundet

Noch am Hof war Alma von einem Dahomey-Stier gedeckt worden. Bis zur Geburt von Kalb Emil hatte sie dort bleiben dürfen. Dass sie ein weiteres Mal tragend war, hätte endgültig der Weg zum Schlachter bedeutet. Erst bei der tierärztlichen Untersuchung auf Gut Aiderbichl stellte sich heraus, dass Alma wieder „in guter Hoffnung“ war.