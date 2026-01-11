Kein neuer Rekord! Eisbullen von Wölfen geschlagen

Wölfe erwiesen sich als Spielverderber

So richtig in die Partie fand die Viveiros-Crew selten. Auch wenn Mario Huber zum 1:1 einnetzte, schlugen die Gastgeber durch Di Tomaso noch vor der Pause zurück – 2:1. „Wir müssen die Scheibe zum Tor bringen und für Verkehr sorgen. Dann können wir das noch drehen“, sagte Verteidiger Nash Nienhuis nach 40 Minuten. Gut Tanzen war mit den Wölfen jedoch weiter nicht. Auch weil die Partie immer härter wurde. Nachdem die Pustertaler durch Di Tomaso in Überzahl das 3:1 markiert hatten, verabschiedete sich Travis St. Denis frühzeitig unter die Dusche.