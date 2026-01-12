Für manche braucht‘s ein Wunder am letzten Abdruck

Nein, leicht macht es einem die Berechnung nicht. Schließlich erhalten die Olympia-Teilnehmer ihre Tickets durch Quotenplätze pro Nation. Zwar zählt Österreich traditionell zu den zehn bis zwölf personell am stärksten vertretenen Nationen. Das hängt aber stark davon ab, ob kleinere Länder ihre Kontingente überhaupt in Anspruch nehmen. Vor Weihnachten gab es lediglich die Gewissheit, dass Rot-Weiß-Rot 66 Fixplätze hat. Rechenspiele gehen eine Woche vor Ende des Quali-Zeitraums aber eher von 110 aus.