Enorme Wucht

Fünf Autos beschädigt: Raser (19) baut Unfall

Salzburg
12.01.2026 10:57
Mitten in der Stadt geschah der Unfall.
Mitten in der Stadt geschah der Unfall.(Bild: Uta Rojsek-Wiedergut)

Er fuhr so schnell, dass er ins Schleudern kam – und das mitten in Salzburg. Ein erst 19-Jähriger fuhr am Sonntagnachmittag auf der Schwarzstraße in Richtung Staatsbrücke. Er verlor die Kontrolle über sein Auto. 

Sein Fahrzeug prallte gegen fünf am Fahrbahnrand abgestellte Fahrzeuge. Die Wucht war offenbar so groß, dass laut Polizei die linke Hinterachse des Fahrzeugs abgerissen und gegen ein geparktes Fahrzeug geschleudert wurde. 

Der Lenker und sei 21-jähriger Beifahrer, beide Syrer, kamen in das Uniklinikum Salzburg. Sie waren leicht verletzt, andere Personen kamen nicht zu Schaden.

Während der Aufräumarbeiten war die Schwarzstraße für den Verkehr komplett gesperrt. Ein Alkomat- und ein Drogentest mit dem Lenker verlief negativ. Den Fahrer erwarten mehrere Anzeigen wegen zahlreicher Verkehrsdelikte und wegen Gefährdung der körperlichen Sicherheit. 

Salzburg

