Null Promille, aber Drogentest stoppt Flachgauer

Kein neuer Rekord! Eisbullen von Wölfen geschlagen
„Sind frustriert!“
Routinekontrolle im Flachgau mit Überraschung: Beim 29-jährigen Autofahrer zeigt der Alkotest null Promille, doch sein Verhalten passt nicht dazu. Ein Drogentest bringt die Wahrheit ans Licht – Cannabis im Spiel, Führerschein weg, Anzeige fix.
Am 10. Jänner greift die Polizei vormittags einen 29-jährigen Pkw-Lenker aus dem Flachgau heraus. Zuerst Entwarnung: Der Alkotest zeigt 0,0 Promille. Doch die Beamten bemerken typische Ausfallserscheinungen und ordnen einen Drogentest an.
Der Schnelltest reagiert positiv auf Cannabis. Die Amtsärztin erklärt den Mann für fahruntauglich, der Führerschein wird sofort abgenommen, die Weiterfahrt untersagt. Der 29-Jährige muss nun mit einer Anzeige und empfindlichen Folgen im Führerscheinregister rechnen.
