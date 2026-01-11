Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Konsumierte Cannabis

Null Promille, aber Drogentest stoppt Flachgauer

Salzburg
11.01.2026 21:30
Seinen Führerschein ist der Flachgauer los (Symbolbild)
Seinen Führerschein ist der Flachgauer los (Symbolbild)(Bild: Uta Rojsek-Wiedergut)

Routinekontrolle im Flachgau mit Überraschung: Beim 29-jährigen Autofahrer zeigt der Alkotest null Promille, doch sein Verhalten passt nicht dazu. Ein Drogentest bringt die Wahrheit ans Licht – Cannabis im Spiel, Führerschein weg, Anzeige fix.

0 Kommentare

Am 10. Jänner greift die Polizei vormittags einen 29-jährigen Pkw-Lenker aus dem Flachgau heraus. Zuerst Entwarnung: Der Alkotest zeigt 0,0 Promille. Doch die Beamten bemerken typische Ausfallserscheinungen und ordnen einen Drogentest an.

Lesen Sie auch:
Die Schäden am erst 2025 sanierten Tunnel sind auf den ersten Hundert Metern massiv.
Krone Plus Logo
Lkw fing auf A10 Feuer
Horror im Tunnel: „Beton schmolz von der Decke“
11.01.2026
Nicht mehr bewohnbar
Mehrere Personen bei Wohnhausbrand gerettet
11.01.2026

Der Schnelltest reagiert positiv auf Cannabis. Die Amtsärztin erklärt den Mann für fahruntauglich, der Führerschein wird sofort abgenommen, die Weiterfahrt untersagt. Der 29-Jährige muss nun mit einer Anzeige und empfindlichen Folgen im Führerscheinregister rechnen.

Porträt von Salzburg-Krone
Salzburg-Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

82. Bauernbundball
Mikl-Leitner: „Heimat ist Teil unserer Identität!“
Ein neues Video zeigt die tödlichen Schüsse auf Renee Good in Minneapolis – und die Sekunden ...
Schüsse in Minneapolis
Neues Video zeigt letzte Momente von Renee Good
Der deutsche Satiriker El Hotzo hat in einem Interview über Untreue gesprochen.
„Falsch eingeschätzt“
Satiriker El Hotzo: Bekenntnis zu Untreue „Fehler“
2000 ha Wald zerstört
Waldbrände in Argentinien: 3000 Touristen gerettet
Mit Reifen beladen
A21 war wegen brennendem Lkw stundenlang gesperrt
Top-3

Gelesen

Tirol
„Zerlegt“: FPÖ-Chef bei Skiunfall schwer verletzt!
157.929 mal gelesen
Beim Abend-Skilauf (Symbolbild) sei es zu dem Unfall gekommen. 
Oberösterreich
Drei Ärztinnen ordinieren bis 2028 im Container
141.615 mal gelesen
Ansfeldens Bürgermeister Christian Partoll (FPÖ) mit den drei Ärztinnen Katrin Ritzberger, Anna ...
Ski Nordisch
Wieder Anzug-Ärger: Gesamte Nation disqualifiziert
136.028 mal gelesen
Francesco Cecon wurde beim Teambewerb in Zakopane disqualifiziert
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf