Regierungsquartett stach Landesräte-Trio aus

Es scheint, als wäre in der Klausur an den Themen der übrigen Landesräte vorbeigearbeitet worden. Denn sonst hätte man ihnen wohl die Bühne geboten, aus den wichtigen Gebieten wie Wohnbau zu berichten. Oder wie die Verkehrsflut in Salzburg bewältigt werden soll und was man 2026 dahingehend plant. Oder was der Ex-Junglehrer und nun Agrarlandesrat Aigner in puncto Hochwasserschutz im Land so vorhat. Scheint, als würden diese Themen dem Spardruck weichen.