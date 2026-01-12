UHC Salzburg geht mit neuem Trainer ins Frühjahr

Beim UHC Salzburg ist ein Einschnitt erfolgt: Nach acht Jahren an der Seitenlinie haben Herbert Wagner und Daniel Röse ihre Aufgaben mit dem Jahreswechsel niedergelegt. „Im Dezember war der Punkt erreicht, wo wir das Gefühl hatten, die Mannschaft wird von uns nicht mehr im benötigten Ausmaß erreicht. Es braucht neue Impulse und es ist nach acht Jahren vielleicht Zeit für eine Veränderung“, erklärte das Trainerduo.