Wechsel bei Handballer

UHC Salzburg geht mit neuem Trainer ins Frühjahr

Salzburg
12.01.2026 13:00
Das neue Trainerteam beim UHC Salzburg: Dushko Klandev (re.) und sein „Co“ David Dreher.
Das neue Trainerteam beim UHC Salzburg: Dushko Klandev (re.) und sein „Co“ David Dreher.(Bild: UHC Salzburg/Bernhard Mandat)

Acht Jahre lang hatten Herbert Wagner und Daniel Röse das Traineramt bei Salzburgs Handballern inne. Mit dem Jahreswechsel endete aber die Ära der beiden beim UHC Salzburg. Der bisherige Jugend- und Torhütertrainer Dushko Klandev übernimmt beim Zweitligisten.

Beim UHC Salzburg ist ein Einschnitt erfolgt: Nach acht Jahren an der Seitenlinie haben Herbert Wagner und Daniel Röse ihre Aufgaben mit dem Jahreswechsel niedergelegt. „Im Dezember war der Punkt erreicht, wo wir das Gefühl hatten, die Mannschaft wird von uns nicht mehr im benötigten Ausmaß erreicht. Es braucht neue Impulse und es ist nach acht Jahren vielleicht Zeit für eine Veränderung“, erklärte das Trainerduo.

Zitat Icon

Nachdem ich vom Rücktritt informiert wurde, war für die Nachfolge sofort Dushko Klandev mein erster Gedanke.

UHC-Obmann Thomas Manhart

Die sportliche Verantwortung beim Zweitligisten übernimmt ab sofort Dushko Klandev, der bislang im Nachwuchs- und Torhüterbereich tätig war und auch die zweite Mannschaft des UHC betreute. Unterstützt wird er von Spieler David Dreher, der als Co-Trainer fungiert.

„Nachdem ich vom Rücktritt informiert wurde, war für die Nachfolge sofort Dushko Klandev mein erster Gedanke. Er hat als EHF-Coach die höchste Ausbildung unter den Salzburger Trainern und dürfte theoretisch sogar in der Champions League coachen. Er ist bei den Spielern beliebt und war in den letzten Jahren ebenso engagiert und verlässlich wie das bisherige Trainerduo“, erklärte UHC-Obmann Thomas Manhart.

Porträt von Salzburg-Krone
Salzburg-Krone
