Das GAK-Match hat bei Altach Spuren hinterlassen

Anreise mit Bus statt Flugzeug

Die Altacher mussten gestern mit dem Bus nach Wien anreisen, da der Flughafen Altenrhein noch bis Donnerstag gesperrt ist. „Kein Problem“, sagt Trainer Fabio Ingolitsch, der sich keinerlei Gedanken über die Busreise macht: „Wir können das eh nicht ändern, also denken wir auch nicht darüber nach.“

Auch über die Mannschaftsaufstellung wird sich Ingolitsch nicht all zu sehr verkopfen. Zech und Demaku müssen ersetzt werden. „Wir werden die besten zur Verfügung stehenden Spieler aufbieten. Der ÖFB-Cup ist für uns ein wichtiger Bewerb, wir werden den Aufstieg nicht leichtfertig herschenken.“