Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Vor Cup-Duell

Das GAK-Match hat bei Altach Spuren hinterlassen

Vorarlberg
27.08.2025 06:55
Nach dem hart erkämpften 1:1 im Match gegen den GAK ist auch Benedikt Zech angeschlagen.
Nach dem hart erkämpften 1:1 im Match gegen den GAK ist auch Benedikt Zech angeschlagen.(Bild: GEPA)

Die Aufgabenstellung für den Bundesligisten Altach im Cupduell am Mittwoch bei Donau Wien (20.30/live ORF Sport+) ist ganz klar: Der Tabellenachte der Regionalliga Ost darf für den Vorarlberger Topklub, der nach vier Bundesligarunden noch immer ungeschlagen ist und auf Tabellenrang drei liegt, kein Stolperstein werden.

0 Kommentare

Die Rheindörfler haben nach der Fußballschlacht gegen den GAK zwei Ausfälle zu beklagen. Vesel Demaku wurde wegen des erlittenen Schlüsselbeinbruchs – nach einem bösen Foul des Grazers Owusu – schon operiert und fällt für rund drei Monate aus. Und auch Benedikt Zech muss wegen einer bei einem Sturz aus großer Höhe erlittenen Verletzung passen. Ein Grazer Spieler hatte den Ludescher unterlaufen. Sanktioniert wurden beide Aktionen allerdings nicht.

Vesel Demaku erlitt gegen den GAK einen Schlüsselbeinbruch, wurde bereits operiert und fällt für ...
Vesel Demaku erlitt gegen den GAK einen Schlüsselbeinbruch, wurde bereits operiert und fällt für längere Zeit aus.(Bild: GEPA)

Anreise mit Bus statt Flugzeug
Die Altacher mussten gestern mit dem Bus nach Wien anreisen, da der Flughafen Altenrhein noch bis Donnerstag gesperrt ist. „Kein Problem“, sagt Trainer Fabio Ingolitsch, der sich keinerlei Gedanken über die Busreise macht: „Wir können das eh nicht ändern, also denken wir auch nicht darüber nach.“
Auch über die Mannschaftsaufstellung wird sich Ingolitsch nicht all zu sehr verkopfen. Zech und Demaku müssen ersetzt werden. „Wir werden die besten zur Verfügung stehenden Spieler aufbieten. Der ÖFB-Cup ist für uns ein wichtiger Bewerb, wir werden den Aufstieg nicht leichtfertig herschenken.“

Lesen Sie auch:
Der SCR Altach bleibt auch gegen den GAK weiterhin ohne Niederlage.
Erfolgslauf hält an
SCR Altach bleibt auch gegen den GAK ungeschlagen!
24.08.2025
SCRA-Coach Ingolitsch:
„Wir sind jetzt ein eingespieltes Team“
18.08.2025
Spitzenreiter Altach
Ingolitsch: „Das ist eine schöne Momentaufnahme“
09.08.2025

Probleme mit Underdogs
Dass die Altacher gegen unterklassige Teams auch aus dem Cup hinausfliegen können, haben sie in den letzten Jahren aber schon mehrfach unter Beweis gestellt. Zuletzt sind die Vorarlberger 2019 gegen einen Bundesligisten (LASK) ausgeschieden. In den Jahren danach scheiterte man stets an unterklassigen Klubs. Was dabei besonders auffiel: Wenn ein Gegner der Ländle-Elf zwei Tore eingeschenkt hat, war das immer gleichbedeutend mit dem Altacher Aus. 

Porträt von Elred Faisst
Elred Faisst
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
17° / 23°
Symbol einzelne Regenschauer
Bludenz
17° / 26°
Symbol stark bewölkt
Dornbirn
18° / 26°
Symbol einzelne Regenschauer
Feldkirch
17° / 26°
Symbol einzelne Regenschauer

krone.tv

Elch auf der Fahrbahn
Nächtliche Sichtung: „Emil“ nahe Tulln unterwegs
Deutschland nimmt wieder Afghaninnen und Afghanen auf, die sich derzeit in Pakistan befinden ...
„Verfahren laufen an“
Deutschland nimmt wieder Afghanen aus Pakistan auf
Am Donnerstag ist ein Polizist im deutschen Saarland bei einem Einsatz getötet worden. Er wurde ...
Sechs Schüsse trafen
Neue Details zu getötetem Polizisten im Saarland
Deutschlands Vizekanzler Lars Klingbeil auf einem Parteitag der SPD
Unterstützt Verbot
Deutscher Vizekanzler: „AfD will anderes Land“
In Kärnten haben Ärztinnen und Ärzte am Montag gestreikt (Bild). Nun warnt die Ärztekammer, dass ...
Auf ganz Österreich
Kammer warnt: Ärztestreiks könnten sich ausweiten
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Wurde zum „Phantom“: Neuer Verdacht gegen Lehrerin
96.316 mal gelesen
Symbolbild
Salzburg
„Ich fahre am Freitag und am Samstag nicht mehr“
93.211 mal gelesen
Am Samstag ging es für viele Reisende in Richung Süden (Symbolbild).
Society International
Britney Spears postet Splitternackt-Foto auf Insta
91.188 mal gelesen
Britney Spears sorgt mal wieder für Aufsehen.
Kolumnen
Babler und die Frage seiner Durchsetzungskraft
985 mal kommentiert
Andreas Babler nahm erstmals als Vizekanzler im ORF-Sommergespräch Platz.
Innenpolitik
„Kickl hat kalte Füße bekommen – ich nicht“
941 mal kommentiert
Innenpolitik
Stabil im Parterre: Zum Zustand der Babler-SPÖ
871 mal kommentiert
Parteichef Babler fühlt sich wohl in seinem Amt als Vizekanzler und Kulturminister.
Mehr Vorarlberg
Durch Video überführt
Rubbellose gestohlen: Geldstrafe statt Geldsegen
Vor Cup-Duell
Das GAK-Match hat bei Altach Spuren hinterlassen
Zahlreiche Absagen
Führerscheinprüfungen: SPÖ befürchtet Kollaps
Freundin malträtiert
Vier Jahre Haft für brutale Vergewaltigung
Vor Cup-Duell mit RB
„Dann scheppert es gleich in der ersten Minute“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf