„Wir sind jetzt ein eingespieltes Team“

Der Unterschied zur Vorsaison ist für Ingolitsch klar: „Wir haben in der Vorbereitung gezielt auf unser Spielsystem hintrainiert. Und vor allem auch die körperlichen Voraussetzungen für das laufintensive Auftreten geschaffen“, sagt der Trainer. Pikanterweise haben die Neuerwerbungen Patrick Greil und Yann Massombo noch nicht die physischen Voraussetzungen, um über 90 Minuten voll mitgehen zu können. „Das wissen wir natürlich, aber die beiden geben in ihrer Spielzeit alles. Und sind deshalb sehr wichtig für uns.“