„Dann scheppert es gleich in der ersten Minute“

„Das war eine Frechheit“

In der Westliga setzte es für die Rothosen zuletzt zwei 0:4-Pleiten, lief es alles andere als rund. „Die Ergebnisse und die Art und Weise, wie wir gespielt haben, waren eine Frechheit“, geht Morscher hart ins Gericht. „Wir müssen uns als Team erst finden.“ Ob das ausgerechnet gegen Salzburg gelingt? „Wir werden sicherlich keinen Angsthasenfußball spielen und hinten den Bus parken. Wenn du mit so einer Einstellung in das Spiel gehst, scheppert es meistens sowieso gleich in der ersten Minute.“