Wurde Tirol schon vor 100.000 Jahren besiedelt?

Klarheit in zwei bis drei Jahren

Die zwölf Artefakte seien in einem scheinbar noch unberührten Eck der Höhle in rund zweieinhalb Metern Tiefe gefunden worden. Es handle sich bei den Artefakten um Werkzeuge wie Messer oder auch ein Allzweckwerkzeug zum Schneiden, Hacken oder Bohren. Auch habe man Indizien dafür entdeckt, dass Neandertaler in der Höhle Feuer gemacht haben dürften. So sei man im Bereich des Fundorts der Feuersteinartefakte auf relativ regelmäßig verteilte Holzkohlebrocken gestoßen.