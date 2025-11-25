Mit Punsch Waisen und Obdachlosen helfen

Der Lions Club betreibt mehrere Punschstände in der Stadt. Einer befindet sich am Graben in der Innenstadt. Neben Punsch mit oder ohne Alkohol oder als Turbo und Glühwein (ab 4 Euro Spende) finden vor allem die Grammelschmalzbrote großen Anklang. Der Club unterstützt heimische und internationale Hilfsprojekte.