Mit Punsch Waisen und Obdachlosen helfen

Wien
25.11.2025 16:00
(Bild: Mario Urbantschitsch)

Der Advent ist die Zeit der Nächstenliebe. Wobei das keine Einbahnstraße ist – spenden und genießen lässt sich verbinden. Und zwar bei zahlreichen Charity-Punschständen in ganz Wien.

Ein Häferl Glühwein oder Punsch gehört für die meisten zur Weihnachtszeit wie der Adventkalender. Wählt man dafür einen der zahlreichen Charity-Punschstände in der ganzen Stadt aus, wird aus dem eigenen Genuss auch eine gute Tat.

Beim Punschstand der Gruft von der Caritas (Mariahilfer Straße 57) wird selbst gemachter (Kinder-)Punsch und Glühwein ausgeschenkt – gegen eine freie Spende. Tipp: Unbedingt die Hausmischung probieren. Der Erlös kommt der gleichnamigen Obdachloseneinrichtung zugute.

Austauschstudent Daan schenkt bei punsch4uganda aus.
Austauschstudent Daan schenkt bei punsch4uganda aus.(Bild: Mario Urbantschitsch)

Nur ein paar Schritte weiter vor der Mariahilfer Straße 91 sowie 110 gibt es bei punsch4uganda Punsch und Glühwein (5 Euro) zugunsten von Waisen und Straßenkindern in Uganda. Es werden auch regelmäßig Ehrenamtliche für die Ausschank gesucht.

In Hirschstetten wird Glühmost serviert.
In Hirschstetten wird Glühmost serviert.(Bild: Effenberg Help Club)

Beim Christkindlmarkt in den Blumengärten Hirschstetten werden beim Stand des Franz Effenberg Help Club Punsch, Glühwein und Glühmost serviert. Alle selbst gemacht, ohne Konzentrat. Die Einnahmen gehen zu 100 Prozent an notleidende Kinder und Familien, für die u.a. auch Schullandwochen finanziert werden.

Der Lions Club in der Innenstadt.
Der Lions Club in der Innenstadt.(Bild: Mario Urbantschitsch)

Der Lions Club betreibt mehrere Punschstände in der Stadt. Einer befindet sich am Graben in der Innenstadt. Neben Punsch mit oder ohne Alkohol oder als Turbo und Glühwein (ab 4 Euro Spende) finden vor allem die Grammelschmalzbrote großen Anklang. Der Club unterstützt heimische und internationale Hilfsprojekte.

Porträt von Viktoria Graf
Viktoria Graf
