Nächster Klub steigt in den Poker um Schlager ein

Der nächste namhafte Klub steigt in den Poker um Xaver Schlager ein: AS Roma zeigt großes Interesse am ÖFB-Legionär, der aktuell (noch) bei RB Leipzig unter Vertrag steht.
Die AS Roma sieht sich nach einem Mittelfeldspieler um. Wie die „Gazzetta dello Sport“ berichtet, befindet sich Xaver Schlager auf der „Shortlist“ des italienischen Hauptstadtklubs. Neben dem ÖFB-Kicker wirft der Verein, der aktuell auf Rang fünf der Serie A liegt, auch ein Auge auf den Schweizer Remo Freuler (Bologna) und den Dänen Morten Frendrup (Genua).
Neben der Roma liebäugelt auch der Tabellenvierte Juventus schon länger mit einem Deal mit Schlager. Der 28-Jährige gilt als Wunschkandidat von Trainer Luciano Spalletti.
Leipzig hofft noch auf Ja-Wort
Doch auch Leipzig will noch ein Wörtchen mitreden. Seit Monaten möchte der deutsche Bundesligist mit Schlager über den Sommer hinaus verlängern. Gespräche gab’s bereits, einen Winter-Transfer von Schlager schloss Geschäftsführer Sport Marcel Schäfer zuletzt aus.
