Nächster Klub steigt in den Poker um Schlager ein

Die AS Roma sieht sich nach einem Mittelfeldspieler um. Wie die „Gazzetta dello Sport“ berichtet, befindet sich Xaver Schlager auf der „Shortlist“ des italienischen Hauptstadtklubs. Neben dem ÖFB-Kicker wirft der Verein, der aktuell auf Rang fünf der Serie A liegt, auch ein Auge auf den Schweizer Remo Freuler (Bologna) und den Dänen Morten Frendrup (Genua).