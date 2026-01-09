Kalte Progression: Hände weg von unseren Löhnen!

Die kalte Progression ist eine schleichende Mehrbelastung für jeden Lohnsteuerzahler: Arbeitnehmer geben wegen der Inflation Jahr für Jahr prozentuell mehr ab, wenn die Steuerstufen und Freigrenzen gleich bleiben – ein Körberlgeld für den Staat, der somit an der Inflation mitverdient. Die Belastung steigt Jahr für Jahr, die kalte Progression schwächt auch die Kaufkraft. Seit 2022 werden die Stufen endlich angepasst, seit heuer eben nur noch zu zwei Dritteln.