Sturm-Kicker sitzt schon im Flieger nach Glasgow

Für einen Mittelfeldspieler von Meister Sturm ist das Trainingslager in Marbella vorerst zu Ende: Tochi Chukwuani ist aus Spanien abgereist und befindet sich schon am Weg zu den Glasgow Rangers. Den Grazern winkt jetzt ein Millionenregen. Es gibt aber auch schlechte Nachrichten.
Der Ausflug ins sonnige Andalusien hat für Tochi Chukwuani nicht lange gedauert. Erst am Mittwoch nach Marbella angereist, kam der Däne beim 2:2 gegen Club Brügge am Donnerstagnachmittag schon nicht mehr zum Einsatz. Beim Training am Freitagvormittag suchte man den Legionär am Rasen vergeblich.
Rangers greifen in die Tasche
Denn da war er schon auf dem Weg ins deutlich kältere Glasgow. Bei den Rangers wird Chukwuani einen Fitnesstest bestreiten, der wohl die letzte Hürde für den Wechsel nach Schottland darstellt. Eine kolportierte Ablösesumme von vier bis fünf Millionen Euro steht derzeit im Raum.
Geld, das auch in einen adäquaten Ersatz fließen soll, wie Sportchef Parensen schon am Donnerstag klargestellt hatte: „Es gibt natürlich das Bestreben, wenn ein Spieler geht, den auch positionsgetreu zu ersetzen.“
Kayombo verletzt
Neben der Transfer-Neuigkeit gab es in Marbella aber auch eine sehr schlechte Nachricht. Axel Kayombo, gegen Brügge verletzt ausgewechselt, musste am Freitagvormittag zu einer MR-Untersuchung. Der Verdacht: Riss eines Syndesmosebandes.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.