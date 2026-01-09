Vorteilswelt
Millionen winken

Sturm-Kicker sitzt schon im Flieger nach Glasgow

Steiermark
09.01.2026 11:50

Für einen Mittelfeldspieler von Meister Sturm ist das Trainingslager in Marbella vorerst zu Ende: Tochi Chukwuani ist aus Spanien abgereist und befindet sich schon am Weg zu den Glasgow Rangers. Den Grazern winkt jetzt ein Millionenregen. Es gibt aber auch schlechte Nachrichten.

Der Ausflug ins sonnige Andalusien hat für Tochi Chukwuani nicht lange gedauert. Erst am Mittwoch nach Marbella angereist, kam der Däne beim 2:2 gegen Club Brügge am Donnerstagnachmittag schon nicht mehr zum Einsatz. Beim Training am Freitagvormittag suchte man den Legionär am Rasen vergeblich.

Rangers greifen in die Tasche
Denn da war er schon auf dem Weg ins deutlich kältere Glasgow. Bei den Rangers wird Chukwuani einen Fitnesstest bestreiten, der wohl die letzte Hürde für den Wechsel nach Schottland darstellt. Eine kolportierte Ablösesumme von vier bis fünf Millionen Euro steht derzeit im Raum.

Geld, das auch in einen adäquaten Ersatz fließen soll, wie Sportchef Parensen schon am Donnerstag klargestellt hatte: „Es gibt natürlich das Bestreben, wenn ein Spieler geht, den auch positionsgetreu zu ersetzen.“

Lesen Sie auch:
Tochi Chukwuani (Mitte) ist bei den Glasgow Rangers ein heißes Thema.
Chukwuani-Abflug
Das sagt Sturms Sportchef zum möglichen Abgang
08.01.2026

Kayombo verletzt
Neben der Transfer-Neuigkeit gab es in Marbella aber auch eine sehr schlechte Nachricht. Axel Kayombo, gegen Brügge verletzt ausgewechselt, musste am Freitagvormittag zu einer MR-Untersuchung. Der Verdacht: Riss eines Syndesmosebandes. 

Porträt von Steirerkrone
Steirerkrone
