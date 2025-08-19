Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Neue Details zu Drama

Tödlicher Absturz: Bilder zeigen Unglücksflieger

Tirol
19.08.2025 15:04
Unterhalb der Gehrenspitze stürzte der Segelflieger ab.
Unterhalb der Gehrenspitze stürzte der Segelflieger ab.(Bild: Bergrettung Leutasch)

Nach dem tödlichen Segelfliegerabsturz am frühen Montagnachmittag im Bereich der Gehrenspitze im Wettersteingebirge bei Leutasch in Tirol (Bezirk Innsbruck-Land) sind die Ermittlungen zur Ursache voll im Gange. Erste Vermutungen gibt es bereits. Die „Krone“ hat mittlerweile auch Bilder direkt von der Unglücksstelle.

0 Kommentare

Der Pilot hatte keine Überlebenschance – er dürfte auf der Stelle tot gewesen sein. Um wen es sich beim Opfer handelt, gab die Polizei noch nicht bekannt – es soll sich aber um einen Mann aus dem Ausland handeln. Die Verständigung der Angehörigen würde noch laufen, hieß es am Dienstag.

Flugunfallkommission an Unglücksstelle
Kurz nach 13.30 Uhr war der Segelflieger am Montag etwa 150 Meter südlich unterhalb des Gipfels der Gehrenspitze in unwegsamem Gelände abgestürzt. Die Einsatzkräfte mussten mit dem Hubschrauber bzw. dem Tau zur Unglücksstelle geflogen werden. So wie auch ein Sachverständiger der Flugunfallkommission, der sich am Dienstag vor Ort ein erstes Bild von der Unglücksmaschine und den dortigen Gegebenheiten machte.

Zitat Icon

Aufgrund des zum Unfallzeitpunkt vorherrschenden leichten Nordwest-Windes könnte der Flieger möglicherweise in ein sogenanntes Lee geraten sein.

Klaus Hohenauer von der Landes-Luftfahrtbehörde

Wohl keine Kollision mit Hindernis
„Nach erster Betrachtung des Wracks kann mit hoher Wahrscheinlichkeit die Kollision mit einem Hindernis ausgeschlossen werden“, schildert Klaus Hohenauer von der Landes-Luftfahrtbehörde auf „Krone“-Nachfrage. Und weiter: „Aufgrund des zum Unfallzeitpunkt vorherrschenden leichten Nordwest-Windes könnte der Flieger möglicherweise in ein sogenanntes Lee geraten sein.“ Das sei aber bisher nur eine Vermutung, stellt der Experte klar.

Ein Lee ist die dem Wind abgewandte Seite eines Berges. Ein Segelflugzeug, das in ein Lee gerät, würde einen Abwindbereich mit Turbulenzen und starken Fallböen erleben, was zu einem Verlust an Höhe und potenziellen Schwierigkeiten beim Steuern des Flugzeugs führen könne. Zur genauen Absturzursache werde ein Gutachten erstellt. Mit einem Ergebnis sei erst in mehreren Wochen zu rechnen.

Lesen Sie auch:
In dieser steilen Rinne (rechtes Bild, roter Kreis) zerschellte der Segelflieger (Symbolbild).
Tragödie in Tirol
Segelflieger unter Gipfel abgestürzt: Pilot tot
18.08.2025

Flieger startete im Tiroler Unterland
Eine Obduktion der Leiche des Piloten war für Dienstagnachmittag anberaumt. Ein Ergebnis war zunächst noch ausständig. Der Mann war laut Polizei vom Flugplatz in Langkampfen (Bezirk Kufstein) gestartet.

Porträt von Hubert Rauth
Hubert Rauth
Porträt von Peter Freiberger
Peter Freiberger
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

In Bayern ist am Wochenende ein früherer Amokläufer bei einem Ausgang geflohen.
„Keine Gefahr mehr“
Polizei sucht nicht groß nach Amokläufer
In Baden-Württemberg ist ein eigentlich harmloser Maturastreich gehörig schiefgegangen.
Farbe nicht abwaschbar
Maturastreich missglückt: Hohe Strafe für Schüler
Flüchtlingskrise
Vom Willkommensklatschen zur großen Ernüchterung
Dwayne „The Rock“ Johnson ist ab sofort in Wien – zumindest in Wachsform.
„Ein Phänomen“
Dieser Hollywood-Star ist im Prater zu bestaunen
Notfall im Flugzeug:
So trainieren Flugbegleiter für den Ernstfall
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Neues Treffen mit Putin – und ein Milliardendeal?
201.390 mal gelesen
Steiermark
Gletscher schmilzt und gibt alte Liftanlage frei
166.990 mal gelesen
Reste der alten Liftanlage wurden freigelegt.
Steiermark
Mega-Stau nach Massenunfall mit 33 Pkw auf der A2
143.522 mal gelesen
33 Fahrzeuge krachten auf der glatten Diesel-Fahrbahn ineinander – die A2 musste Richtung Wien ...
Außenpolitik
Neues Treffen mit Putin – und ein Milliardendeal?
3084 mal kommentiert
Außenpolitik
Putins „Friedensplan“ gleicht einer Kapitulation
2004 mal kommentiert
Putin hielt am Sonntag in Moskau ein Arbeitstreffen ab, um die Ergebnisse des Alaska-Gipfels zu ...
Kolumnen
Gerhard Mangott: Eine Ohrfeige für Europa
1519 mal kommentiert
„Die Europäer wollten mit Putin gar nicht verhandeln; Trump hat es getan. Das war eine ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf