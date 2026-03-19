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„Reise geht weiter“

Thiem kündigt Rückkehr in den Tennis-Zirkus an!

Tennis
19.03.2026 12:59
Dominic Thiem: Am kommenden Montag soll es spannende News von ihm geben.
Dominic Thiem: Am kommenden Montag soll es spannende News von ihm geben.(Bild: Krone KREATIV/GEPA pictures/Edgar Eisner, instagram.com/domithiem)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Der ehemalige US-Open-Champion Dominic Thiem kündigte auf Instagram an, dass er seine Reise im Tennis-Zirkus fortsetzt – allerdings in einer neuen Rolle.

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Der 32-Jährige machte seine Fans mit einer mysteriösen Ankündigung neugierig. In einer Instagram-Story verriet Thiem, dass er bald Neuigkeiten bekannt geben werde. „Nach unglaublichen 14 Jahren auf der ATP-Tour wird meine Reise auf eine neue und spannende Weise weitergehen“, schrieb der Niederösterreicher.

Der frühere Weltranglisten-Dritte deutete nur an, in welche Richtung es gehen könnte. „Ich freue mich darauf, mein Wissen und meine Erfahrungen in dem Sport, den ich am meisten liebe, weiterzugeben.“ 

Thiem macht seine Fans mit dieser Instagram-Story neugierig.
Thiem macht seine Fans mit dieser Instagram-Story neugierig.(Bild: Krone KREATIV/instagram.com/domithiem)

Rolle als Coach?
Naheliegend wäre ein Engagement als Trainer oder Touringcoach. Als mögliche Option gilt etwa Österreichs Nummer eins Sebastian Ofner, der in der Akademie von Thiems Vater Wolfgang trainiert und sich im Dezember von seinem langjährigen Trainer Stefan Rettl getrennt hatte.

Auch das große ÖTV-Talent Joel Schwärzler könnte eine Möglichkeit sein. Der Vorarlberger arbeitet allerdings derzeit mit einem erfahrenen Team rund um Markus Hipfl und Philipp Kohlschreiber zusammen.

Auch TV-Rolle denkbar
Neben einer Trainerrolle wäre auch ein Engagement als TV-Experte denkbar. Ebenso könnte es sich schlicht um ein Marketingprojekt handeln. 

Ein Comeback als aktiver Tennisprofi schloss Thiem jedenfalls bereits mehrfach aus.

Auflösung gibt es schon bald: Am Montag, dem 23. März, will der US-Open-Champion von 2020 bekannt geben, worum es bei seiner Ankündigung tatsächlich geht.

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