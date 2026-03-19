Thiem kündigt Rückkehr in den Tennis-Zirkus an!

Der 32-Jährige machte seine Fans mit einer mysteriösen Ankündigung neugierig. In einer Instagram-Story verriet Thiem, dass er bald Neuigkeiten bekannt geben werde. „Nach unglaublichen 14 Jahren auf der ATP-Tour wird meine Reise auf eine neue und spannende Weise weitergehen“, schrieb der Niederösterreicher.