Als der Tabakanbau im Burgenland florierte

Als ab dem späten 19. Jahrhundert die Zigaretten durch die industrielle Produktion Zug um Zug zu einem Genussmittel für die Massen wurden, hatte das auch Auswirkungen auf die Landwirtschaft im östlichsten Bundesland.
Die ersten bekannten Tabakanbauversuche im Burgenland wurden in den 1920er-Jahren unter anderen in Pöttsching, Steinbrunn oder Krensdorf und wenig später unter anderen in Schachendorf und Großhöflein durchgeführt, wobei die Kulturen für den Eigenverbrauch betrieben wurden.
