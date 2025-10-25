Ist SOS-Kinderdorf noch zu retten, Frau Griss?

Seit Donnerstag überschlagen sich in der Causa SOS-Kinderdorf die Ereignisse. Missbrauchsvorwürfe gegen Hermann Gmeiner (t 1986) sorgen für Entsetzen – Gerüchte darüber gab es seit mehr als zehn Jahren. Am Freitag suspendierte die weltweite Hilfsbewegung SOS-Kinderdorf ihre österreichische Teilorganisation. Dadurch wird deren Mitgliedschaft bis auf Weiteres ausgesetzt.