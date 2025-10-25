Erlösung vom Verkehr, ohne dass der Ort stirbt

Früher waren es nur die Samstage, an denen tausende Autos das Dorf lahmgelegt haben. Jetzt wird es auch freitags und sonntags immer schwieriger, auch nur die Straße zu überqueren. Eine Lösung muss her. Bagger rollen an. Bei der Eröffnung: Schützen, Musikkapelle, Landesüblicher Empfang. Und eine Tiroler Gemeinde atmet auf. Endlich ist die Umfahrungsstraße da! Ende gut, alles gut?