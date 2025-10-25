Vorteilswelt
Spiel gedreht

Vienna Capitals bezwingen Pioneers Vorarlberg

Eishockey
25.10.2025 22:03
(Bild: GEPA)

Die Vienna Capitals haben ihr erstes Spiel nach dem Rauswurf von Trainer Gerry Fleming gewonnen. Die bis zur Länderspielpause von Interimscoach Fabian Scholz betreuten Wiener besiegten die Pioneers Vorarlberg daheim nach 1:3-Rückstand noch 4:3 nach Penaltyschießen. 

Mann des Abends für die weiter zehnplatzierten Caps war Mitch Hults, der ein Tor, zwei Assists und den entscheidenden Penalty beisteuerte. Die Pioneers gaben durch den eroberten Punkt die Rote Laterne an Linz ab.

Nachzügler Innsbruck bezwang den VSV 2:1. Die Villacher bezogen 24 Stunden nach dem Overtime-3:4 im Pustertal die nächste knappe Niederlage. Am Sonntag steigen fünf Partien. Im Schlagerspiel empfängt Meister Salzburg den Tabellenführer Pustertal.

