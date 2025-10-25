Vienna Capitals bezwingen Pioneers Vorarlberg

Die Vienna Capitals haben ihr erstes Spiel nach dem Rauswurf von Trainer Gerry Fleming gewonnen. Die bis zur Länderspielpause von Interimscoach Fabian Scholz betreuten Wiener besiegten die Pioneers Vorarlberg daheim nach 1:3-Rückstand noch 4:3 nach Penaltyschießen.
Mann des Abends für die weiter zehnplatzierten Caps war Mitch Hults, der ein Tor, zwei Assists und den entscheidenden Penalty beisteuerte. Die Pioneers gaben durch den eroberten Punkt die Rote Laterne an Linz ab.
Nachzügler Innsbruck bezwang den VSV 2:1. Die Villacher bezogen 24 Stunden nach dem Overtime-3:4 im Pustertal die nächste knappe Niederlage. Am Sonntag steigen fünf Partien. Im Schlagerspiel empfängt Meister Salzburg den Tabellenführer Pustertal.
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.