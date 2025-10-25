Netz-Milliarde vom Bund ist ausgeschöpft

Die Kritik der Landespolitik geht indes in eine andere Richtung. Man müsse darauf achten, die Fördermittel nun nicht zu kürzen oder gar vollkommen zu streichen. „Viele Gemeinden können so nicht wie geplant ausgebaut werden. Hier wird der Rotstift an der völlig falschen Stelle angesetzt“, kritisiert Landesrat Sebastian Schuschnig, der nun auf ein Umdenken des Bundes hofft, um mehr Planungssicherheit zu schaffen.