Horror-Szene: „Das tut schon beim Zuschauen weh!“

„Ich hoffe, irgendwas ist noch zu retten“

„Das sah nicht gut aus. Ich spiele schon lange mit ihm zusammen. Es tut mir sehr leid für ihn. Das wünscht man niemandem. Ich hoffe, irgendwas ist noch zu retten“, sagte sein Teamkollege Dominique Heintz nach der bitteren Last-Minute-Niederlage. „Wir haben versucht, es als Mannschaft für ihn über die Bühne zu bringen. Leider haben ein paar Sekunden gefehlt.“