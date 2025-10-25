Vorteilswelt
Neuer Zweiter

Ligue 1: Baidoo-Klub Lens besiegt Tabellenführer

Fußball International
25.10.2025 23:15
Samson Baidoo (Mitte)
Samson Baidoo (Mitte)(Bild: AFP/FRANCOIS LO PRESTI)

ÖFB-Teamverteidiger Samson Baidoo ist mit Lens auf Platz zwei der französischen Ligue 1 geklettert.

Am Samstag feierte man einen 2:1-Heimsieg über den bisherigen Tabellenführer Olympique Marseille, der die Spitzenposition damit an Titelverteidiger Paris Saint-Germain abgab.

Je einen Punkt dahinter bzw. davor liegt zwischen den beiden Klubs Lens.

