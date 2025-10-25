Eigene Freundin mit Gitarre und Stange geschlagen

Seine Lebensgefährtin getreten und mit einer Gitarre sowie einer Eisenstange geschlagen soll ein amtsbekannter 65-jähriger Mann aus Unterkärnten zwischen dem 21. und 24. Oktober. Der Täter soll sein Opfer zudem mit dem Tod gedroht haben. Dennoch gelang es ihr, die Polizei zu alarmieren.
Unfassbare Szenen spielten sich vergangene Woche in einem Wohnhaus in Unterkärnten ab. Ein 65-jähriger Mann aus dem Bezirk Wolfsberg ging auf seine Lebensgefährtin los, schlug sie mit einer Gitarre und einer Eisenstange.
Mit dem Umbringen bedroht
Die 43-Jährige wurde dabei verletzt. Doch dem nicht genug, steht der 65-Jährige im Verdacht, seine Frau mehrfach mit einem Messer und einem Gewehr mit dem Umbringen bedroht zu haben. „Obwohl ein aufrechtes Waffenverbot besteht“, gibt die Polizei bekannt.
Opfer gelang es, Notruf zu wählen
Als das Opfer die Polizei verständigen wollte, soll es abermals mit dem Tod bedroht worden sein. Doch der Frau gelang am Freitag, kurz nach Mitternacht, den Polizeinotruf zu wählen. Mehrere Polizeistreifen des SRK und Beamten der Cobra machten sich auf den Weg.
Der amtsbekannte Mann konnte in den frühen Freitagmorgenstunden festgenommen werden und wurde in die Justizanstalt eingeliefert. Die Frau wurde ärztlich versorgt. „Bei einer angeordneten Hausdurchsuchung konnte das Gewehr sichergestellt werden“, heißt es weiter. Der Tatverdächtige bestritt die Vorwürfe.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.