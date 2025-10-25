Nach Protesten: Rückkehr beim FC Bayern geplatzt!

Zahlreiche Erfolge mit den Bayern

Bayern-Trainer Vincent Kompany bot ihm zuletzt an, ihn im Rahmen einer Hospitanz zu begleiten. Dagegen aber regte sich Widerstand bei den Anhängern der Münchner. Im Heimspiel zuletzt gegen Dortmund protestierte die Südkurve mit Transparenten gegen Boateng, der 2014 mit der DFB-Auswahl Weltmeister wurde. Bei den Bayern holte er von 2011 bis 2021 unter anderem zweimal die Champions League sowie neun Meistertitel.