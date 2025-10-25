Nach Protesten: Rückkehr beim FC Bayern geplatzt!

Nach heftigen Fan-Protesten ist eine Trainer-Hospitanz von Jerome Boateng beim FC Bayern geplatzt. Das teilte der 37-jährige Ex-Profi bei Instagram mit.
Der frühere LASK-Kicker schrieb, dass er „nach den jüngsten Diskussionen um meine Person“ zu dem Schluss gekommen sei, sich auf andere Themen zu konzentrieren. Der langjährige Bayern-Verteidiger Boateng hatte jüngst seine Karriere beendet und will Coach werden.
Zahlreiche Erfolge mit den Bayern
Bayern-Trainer Vincent Kompany bot ihm zuletzt an, ihn im Rahmen einer Hospitanz zu begleiten. Dagegen aber regte sich Widerstand bei den Anhängern der Münchner. Im Heimspiel zuletzt gegen Dortmund protestierte die Südkurve mit Transparenten gegen Boateng, der 2014 mit der DFB-Auswahl Weltmeister wurde. Bei den Bayern holte er von 2011 bis 2021 unter anderem zweimal die Champions League sowie neun Meistertitel.
Die Bayern-Fans beziehen sich mit ihrem Protest augenscheinlich darauf, dass Boateng 2024 vom Landgericht München I wegen vorsätzlicher Körperverletzung an einer Ex-Freundin schuldig gesprochen und verwarnt worden war. Boateng bestreitet, jemals eine Frau geschlagen zu haben.
